«رؤساء اللجان» في «الوطني» تعتمد جدول جلسات الدور الرابع

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

اعتمدت لجنة رؤساء اللجان في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة رئيس اللجنة ماجد حمد الشامسي، جدول الجلسات المقترحة لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر.

كما اعتمدت اللجنة الخطة التشريعية والرقابية، التي تتضمن مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمال لجان المجلس، واطلعت على منهجية دراسة الموضوعات العامة ونسبة إنجازها. وقال مقرر اللجنة، حمد أحمد الرحومي، إنه تم خلال الاجتماع تأكيد اللجنة ضرورة الالتزام بالمواعيد التي تم تحديدها للانتهاء من مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمال اللجان، وإعداد تقاريرها اللازمة الخاصة بذلك في المواعيد المحددة. وأضاف أن اللجنة اطلعت، خلال اجتماعها، على مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمال اللجان، ونسب الإنجاز التي تحققت فيها، ومدى توافقها مع جدول جلسات المجلس. وأكد أن المجلس الوطني الاتحادي يعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس، لتعزيز المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، والارتقاء بدور المجلس الرقابي بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات.

وعقدت لجان المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الثالث للمجلس، 133 نشاطاً، منها 116 اجتماعاً و15 زيارة ميدانية وثلاث حلقات نقاشية، وقد استغرق نشاط لجان المجلس 314 ساعة.