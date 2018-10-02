79 % انخفاضاً بمخالفات النقل المدرسي في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت المخالفات التي رصدتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي على قطاع النقل المدرسي في الإمارة للعام الدراسي الحالي 2018 - 2019، انخفاضاً واضحاً بنسبة قاربت 79.4% عن عدد المخالفات المُسَجَّلة في الفترة نفسها من العام الدراسي الماضي 2017 - 2018.

جاء ذلك إثر حملة تفتيشية مكثّفة نفذتها فرق العمل التابعة لإدارة رقابة أنشطة النقل في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، على الحافلات العاملة في مجال النقل المدرسي في الإمارة مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقال مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب في مؤسسة المواصلات العامة، محمد وليد نبهان، إن الانخفاض الكبير في عدد المخالفات جاء تزامناً مع زيادة الحملات التوعوية، التي نظمتها الهيئة هذا العام مقارنة مع العام الماضي، ما أدى إلى تنامي الوعي للشركات المشغّلة لقطاع النقل المدرسي، والمتابعة المتواصلة لإدارات المدارس من خلال التعاون المستمر مع الهيئة. وقال إن الحملات التفتيشية تأتي في إطار حرص الهيئة على الحفاظ على سلامة الطلبة من مختلف الفئات العمرية.