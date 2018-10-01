محمد بن راشد يحضر الجلسة الحوارية لـ "مجلس دبي" في دار الأوبرا

المصدر: أبوظبي - وام

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الجلسة الحوارية لـ "مجلس دبي" في دورته الثانية التي عقدت في دار الأوبرا في دبي قبل ظهر اليوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي .

وقد تركز الحوار - الذي شارك فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحضور عدد من الوزراء ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية في دبي ونخبة من رؤساء وممثلي شركات الاستثمار العالمية العاملة في الدولة ورجال مجتمع الأعمال في دبي - حول التوصيات التي خرج بها الاجتماع الأول للمجلس الذي عقد في شهر ابريل الماضي وما تم تنفيذه خاصة ما يتعلق بمبادرات وتوجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن توفير ووضع كافة الامكانات المتاحة والتسهيلات اللوجستية والانسانية من قبل الجهات المعنية في الدولة عموما ودبي على وجه الخصوص في خدمة شركات الاستثمار ورجال الأعمال لتطوير استثماراتهم وزيادة حجمها والتوسع فيها بما ينعكس ايجابا على اقتصادنا الوطني وزيادة الناتج المحلي في شتى القطاعات .

وقد أعرب سموه عن ارتياحه لحجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة عموما ودبي خاصة ..مؤكدا سموه خلال تجاذبه أطراف الحديث مع أكثر من مائة شخصية عالمية وعربية يمثلون شركاتهم في استثماراتها التي تنفذها في دبي ان جميع هؤلاء الضيوف مرحب بهم ويحظون بالرعاية التامة والمتابعة الشخصية من قبل سموه والجهات ذات الاختصاص من أجل توفير كافة سبل الراحة والاستقرار لهم ولعائلاتهم هنا على أرض الامارات الطيبة وفي كنف مجتمعنا المتنوع الثقافات والأعراق وهم باتوا جزءا مهما من نسيج المجتمع الاماراتي .

ووجه سموه جميع المسؤولين الحكوميين والجهات المختصة بضرورة تنفيذ التوصيات والمطالب التي تصدر عن " مجلس دبي " بعيدا عن الروتين وبيروقراطية المكاتب واتخاذ الاجراءات اللازمة لاستقطاب وتحفيز الشركات العالمية ورجال الاعمال كي يسهموا بالتعاون والتنسيق مع القطاع العام في تطوير اقتصادنا الوطني وتوفير فرص عمل جديدة خاصة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والسياحة وغيرها من المجالات الأخرى .

تخلل الجلسة - التي حضرها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي، ومدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي محمد إبراهيم الشيباني ورئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة دبي ماجد سيف الغرير ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان، ومدير عام الادارة العامة للاقامة وشؤون الأجانب في دبي اللواء محمد أحمد المري وأمين عام المجلس التنفيذي لامارة دبي عبدالله البسطي، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم ومدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي سامي ظاعن القمزي ومدير عام غرفة تجارة وصناعة دبيحمد بوعميم - غداء عمل .

وقد أوضح مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي هلال سعيد المري ان توجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الجلسة الأولى للمجلس التي عقدت في شهر ابريل الماضي وضعت موضع التنفيذ ..مشيرا الى ان توجيهات سموه تقضي بضرورة تكثيف التعاون بين شركات القطاع الخاص في دبي والقطاع العام وبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد من أجل تطوير مداخيل اقتصادنا المحلي وتنويعه الى جانب الاستفادة المتبادلة من الخبرات والكفاءات وتبادل الآراء والأفكار الخلاقة لبناء قاعدة اقتصادية صلبة في بلادنا ومتنوعة وتوفير فرص عمل للشباب في شتى المجالات .

وأكد المري ان " مجلس دبي " هو جهد مشترك بين المجلس التنفيذي وغرفة التجارة والصناعة ودائرة التنمية الاقتصادية الى جانب دائرة السياحة والتسويق التجاري.