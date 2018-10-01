هيئة تنمية المجتمع تستشرف آفاق المبادرات المجتمعية في جلسة تفاعلية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت هيئة تنمية المجتمع في دبي فعاليات ونشاطات جلستها التفاعلية، التي حملت عنوان «ورشة عمل المستقبل»، والتي امتدت على مدى يومين، بمشاركة قيادات الهيئة ومسؤوليها، بهدف استشراف مستقبل التنمية المجتمعية والعمل المجتمعي في الإمارة.

وتم خلال الورشة مناقشة خطة عمل الهيئة التي تم تفعيلها، استجابة لمبادرة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، التي تأتي في إطار رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحول حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل، حيث ناقش مسؤولو الهيئة سبل رفع مستوى الأتمتة في مقرات الهيئة وأنظمتها المختلفة، وتوفير المنصّات المتخصصة الداعمة لمحاور الاستراتيجية.

وأكد المدير العام للهيئة، أحمد عبدالكريم جلفار، أن الهيئة لديها استراتيجية طموحة وخطة عمل واضحة، تسعى من خلالها إلى ترجمة رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المتمثلة في الوصول إلى مجتمع سعيد بكل أفراده في إمارة دبي.

وقال: «محور عمل الهيئة هو تنمية الإنسان ليأخذ دوره في تنمية المجتمع، إذ عقدنا العزم على تفعيل أطر التعاون داخلياً واستخلاص الدروس والعبر من مسيرة الهيئة الزاخرة بالإنجازات والمكتسبات، ووضع خارطة طريق تتضمن تطوير سلسلة من المبادرات والفعاليات الحالية، وابتكار مبادرات جديدة، بهدف استشراف مستقبل العمل المجتمعي في الإمارة».

وأضاف أن «مخرجات ورشة المستقبل، التي وصل إليها فريق الهيئة، ستغذي استراتيجية الهيئة 2021، وتندرج ضمن إطار خطة الهيئة في استشراف المستقبل، ومحاكاة أفضل التجارب العالمية في التخطيط للتنمية المجتمعية، وتعزيز مكانة دبي مركزاً تنموياً مجتمعياً على مستوى الدولة والمنطقة، الأمر الذي يشكل أولوية محورية لعمل الهيئة بكل قطاعاتها».

وتضمّنت فعاليات «ورشة المستقبل» بناء نماذج مستقبلية للمبادرات المجتمعية، وتحديد مساراتها العملية، إضافة إلى نقاشات موسّعة حول مواءمة الخدمات الحكومية الحالية مع متطلبات النمو المجتمعي الذي تشهده الإمارة، كما بحث المشاركون سبل بناء الكفاءات الوطنية العاملة في قطاع التنمية المجتمعية، وعقد شراكات محلية ودولية لتطوير القطاع المجتمعي في الإمارة، وتفعيل دور البحث العلمي والبيانات الضخمة في خدمة مجتمع دبي.

وقدم المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في الهيئة، حريز المر بن حريز، شرحاً تفصيلياً عن مستقبل الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الهيئة لفئة كبار السن. كما قدم مدير إدارة التميز المؤسسي في الهيئة، خالد الرمسي، عرضاً تقديمياً حول منظومة الجيل الرابع من التميّز الحكومي، التي تهدف إلى الارتقاء بالعمل الحكومي.