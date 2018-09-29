بتوجيهات محمد بن زايد.. الهلال الأحمر الإماراتي يغيث ألف أسرة في مديرية زنجبار اليمنية

المصدر: أبين- وام

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم مساعدات غدائية على ألف أسرة في مديرية زنجبار بمحافظة أبين اليمنية ضمن مشروع الاستجابة العاجلة لإغاثة وتقديم المساعدات للمحافظات المحررة .

وأكد غسان شيخ مدير مديرية زنجبار أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تألو جهدا في إغاثة المحتاجين والنازحين والأسر المتعففة في عموم اليمن وأن يد الخير الإماراتية تمتد إلينا في محافظة أبين لتذليل الصعاب والمشاكل الحياتية والخدمية منذ العام 2015 .

وقال إن دولة الإمارات تعمل على تطبيع الأوضاع وتنمية وتطوير وتأهيل الكثير من المجالات والقطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والإغاثة والمياة والأمن الغذائي في المدن اليمنية كافة .

وأضاف أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي سباقة دائما في الاستجابة لإغاثة المتضررين ونصرة المستضعفين .. معربا عن شكره وتقديره لدولة الإمارات حكومة وشعب على كل ما يقدموه للشعب اليمني .

من جانبهم أعرب المستفيدون من المساعدات عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة والتي ساهمت بتخفيف معاناتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية مقدرين لفريق الهلال الأحمر الإماراتي جهوده المتواصلة لايصال المساعدات وتوزيعها على المحتاجين.

يذكر أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تعمل على قدم وساق في الوصول إلى المحتاجين في مختلف القرى والمناطق والنائية في اليمن لتقديم العون والمساعدة ضمن سلسلة أعمالها الخيرية والخدمية والتنموية في إطار عام زايد 2018 .