ضاحي خلفان يستعرض جهود مكافحة المخدرات في الدولة

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

استعرض نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، الفريق ضاحي خلفان تميم، جهود مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، وأكد على أهمية إنزال العقوبات المشدَّدة بتجار ومروجي المخدرات الذين يسعون لإيقاع الشباب في براثن المخدرات، والوقوف سداً منيعاً أمام محاولاتهم التي تهدف إلى تدمير الأبناء الذين نعوّل عليهم في بناء الوطن.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس مكافحة المخدرات، أمس، واطلع المجلس على النتائج المتحققة من المبادرة الوطنية «الإطار المشترك لإدارة الرقابة على ضبط المخدرات»، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي عكست الجهود الكبيرة في عمليات ضبط المخدرات التي قامت بها هيئات الجمارك وأجهزة مكافحة المخدرات وجهاز حماية المنشآت الحيوية على مستوى الدولة.

واطلع المجلس على مشروع التعديلات لبعض مواد قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتوافق الشركاء المعنيين على معظم ما ورد من ملاحظات، كما اطلع على الاستعدادات اللازمة بشأن المشاركة في الاجتماع السنوي للحكومة الاتحادية، وعرض التحديات الاستراتيجية الراهنة في ظاهرة المخدرات، والمبادرات المقترحة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وعرض رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، العقيد الدكتور راشد الذخري، استراتيجية الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، واستعرض الجهود والأعمال التي تمت من خلال منصة سراج للتواصل الاجتماعي، والتعاون الذي يتم حالياً مع تلفزيون دبي لإعداد حلقات تلقي الضوء على أعمال الوقاية من المخدرات والتوعية بأضرارها.

واطلع تميم على تقرير فريق عمل جائزة الإمارات لمكافحة المخدرات، داعياً الجهات المعنية للمشاركة في جميع جوانب مواجهة المخدرات سواءً الميدانية والوقائية والتوعوية والمجتمعية والصحية.