المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مجسمات

شكت ولية أمر طلاب في دبي ارتفاع أسعار المجسمات التعليمية الموجودة في المكتبات بشكل مبالغ فيه، على الرغم من أن المواد المستخدمة في تصميمها بسيطة للغاية وخفيفة جداً، وكلفتها المالية منخفضة.

شكاوى

طالب سائقون بإعادة نظام الشكاوى الذي كان يستقبل شكاواهم الخاصة بمخالفات السائقين المتهورين إلى آليته السابقة، التي كانت تعتمد على الرد المباشر من الموظف دون الحاجة للانتظار طويلاً على الخط واتباع تعليمات الحاسب الآلي.

حافلات

شكا سائقون تهور قائدي حافلات المدارس في شوارع رئيسة في دبي خلال الفترة الصباحية، إذ يقودون بسرعات عالية ويقومون بانحرافات مفاجئة، مطالبين بضرورة تشديد الرقابة عليهم لضمان سلامة الطلاب.

«برستيج»

أثنى عملاء لـ«اتصالات» على خدمة «برستيج» للعملاء المتميزين المقدمة لهم، والتي تمنحهم فرصة الرد الفوري على استفساراتهم دون الحاجة للانتظار طويلاً على الهاتف، إلى جانب مزايا أخرى.

تهور

شكا سائقون في دبي تهور المركبات التجارية التابعة لشركات خاصة، والتي تحمل إعلانات على هيكلها الخارجي، وارتكابها مخالفات مرورية قد تؤدي لحوادث كبيرة تودي بحياتهم وحياة الآخرين، مطالبين بتشديد الرقابة عليهم.

ازدحام

يواجه سكان منطقة واحة السيلكون في دبي الازدحام الشديد على مدخل الواحة بعد الظهر في فترة عودة الموظفين من أعمالهم، مطالبين بضرورة الوقوف على المشكلة والعمل على حلها، خصوصاً أنها تسهم في تأخر وصولهم إلى منازلهم.

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