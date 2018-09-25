«طرق دبي» تتلقى 14.7 ألف بلاغ خلال 8 أشهر

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أنها تلقت منذ بداية العام الجاري 14 ألفاً و711 بلاغاً طارئاً عبر مركز الاتصال 8009090، ومن خلال خدمة «مدينتي» المتوافرة في تطبيق الهيئة، الذي يُعنى بالإبلاغ عن أي أضرار طارئة تتعلق بالبنية التحتية لإمارة دبي، وتمت الاستجابة الفورية بمعدل 99%.

وقال مدير الإدارة التنفيذي لخدمة المتعاملين بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، أحمد محبوب، «تلقينا 14 ألفاً و711 بلاغاً طارئاً منذ بداية العام الجاري، ما يعكس مدى التجاوب المتبادل بين شرائح المجتمع والهيئة، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لإمارة دبي، وهو الهدف الذي نسعى إليه، من خلال إشراك الناس في عمليات التطوير التي ننفذها، لجعل إمارة دبي نموذجاً عصرياً يحتذى به».

وأضاف أن أكثر البلاغات تكراراً يتمثل في أضرار اللوحات الإرشادية، والأعطال المفاجئة في الإشارات الضوئية، والأضرار المتعلقة بمظلات انتظار الحافلات المكيّفة، مؤكداً أن معدل الإغلاق لهذه البلاغات وصل إلى 99%، حيث يتم التواصل الفوري مع المؤسسات المعنية للتحرك العاجل لإصلاح تلك الإضرار محل البلاغ الطارئ.

وأكد أن مركز الاتصال وخدمة «مدينتي» يعتبران جسراً حيوياً ليس بين الهيئة والمتعاملين فقط، بل مع كل مقيمي وزوّار دبي، وأن الهيئة تُثمّن هذا التواصل الذي يترجم حرص الجميع على الحفاظ على مكانة وسمعة دبي بدرجة كبيرة.