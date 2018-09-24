المصدر: الامارات اليوم

حساب

شكا عميل لبنك رأس الخيمة فرع عجمان من خدمات البنك المقدمة إلى العملاء، إذ ذهب لإيداع مبلغ من المال في حسابه، فرفضوا ذلك، بحجة أن الحساب تم فتحه فقط للراتب، ولا يستطيع استخدامه لأغراض أخرى، وعليه تعديل بيانات الحساب، الأمر الذي يستغرق الانتظار 24 ساعة بعد مراجعة قسم خدمة العملاء.

رائحة

شكت قارئة من سكان منطقة الخوانيج 2 انتشار رائحة الماشية بشكلٍ يومي في المنطقة، مطالبةً الجهات المعنية بالوقوف على الموضوع، نظراً للإزعاج النفسي والبدني الذي تسببه هذه الرائحة.

خدمة

أبدت متعاملة مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) استغرابها لاستمرار الاتصال بها لسداد رسوم اشتراك خدمة الإنترنت المنزلي، وذلك على الرغم من قيامها بقطع الخدمة.

انتظار

أفاد عميل لبنك أبوظبي التجاري بأنه قدم على معاملة إصدار شهادة بتاريخ 17 الشهر الجاري، وعند ذهابه لتسلمها اضطر للانتظار أكثر من ساعتين دون أن يعيره الموظف المسؤول أي اهتمام، وكان جوابه: لا يوجد أحد بالفرع الآخر لإرسال الرسالة، متسائلاً عن حق العميل في هذا الموقف.

توعية

طالب سائقون بضرورة تكثيف حملات التوعية بقوانين المشاة، وأهمية السماح لهم بالعبور من المناطق المخصصة، مستهجنين قيام سائقين متهورين بالسير على هذه المناطق المخصصة، ما يضطر المشاة للانتظار بعضاً من الوقت.

مغامرات

أبدى أولياء أمور إعجابهم بمغامرات ألعاب العقل التي تنظمها مدينة الطفل في دبي حتى بعد غد، حيث تمنح أطفالهم خوض متعة التحدي والاستمتاع بروح الفريق والمغامرة، أسوة بفعاليات المدينة التي يتم تنظيمها بشكل دوري.

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