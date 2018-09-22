نورة الكندي.. موظفة استقبال تتبرّع بـ 50 ألف درهم لـ «مدن الخير»

المصدر: أحمد المزاحمي - الفجيرة

تبرّعت المواطنة نورة الكندي، (31 عاماً)، موظفة استقبال خدمة العملاء في برنامج الشيخ زايد للإسكان، بمبلغ 50 ألف درهم، لمصلحة مبادرة «مدن الخير»، لتجسّد «نموذجاً مثالياً للمساهمين في خدمة المجتمع والوطن».

وأطلق برنامج الشيخ زايد للإسكان وصحيفة «الإمارات اليوم»، مبادرة «مدن الخير»، في شهر رمضان الماضي، التي تستهدف جمع 50 مليون درهم، لبناء 70 مسكناً، على مستوى الدولة، للمواطنين من غير القادرين، وكانت المواطنة نورة من أوائل المتبرعين في المبادرة.

وقالت نورة: «تبرعت للمبادرة من منطلق واجبي نحو الوطن»، مضيفة «من خلال عملي موظفة استقبال في برنامج الشيخ زايد للإسكان، علمت بمبادرة (مدن الخير)، وأهدافها التي تقدم خدمة كبيرة لكثير من المواطنين، لذلك قررت دعمها بتبرع مالي، وتأجيل بعض الاحتياجات التي كنت أرغب في شرائها».

وأضافت «فخورة بمساهمتي البسيطة في (مدن الخير)، التي تختص بخدمة المواطنين، فهذا المبلغ كان من الوطن، وذهب إلى الوطن، وتبرّعي محاولة بسيطة لردّ الجميل لدولتنا الغالية».

وتابعت: «سعيدة جداً بمشاركتي المتواضعة في هذه المبادرة الوطنية، فنحن كمواطنين مهما بذلنا وأعطينا لهذا الوطن المعطاء، فلن نستطيع أن نوفيه حقه».