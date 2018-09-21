ترقية 4910 ضباط وضباط صف وأفراد في شرطة دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قراراً بترقية 4910 من الضباط وضباط الصف والأفراد في شرطة دبي.

وشمل القرار ترقية 4769، وتعديل وضع 96، وترقية وتقاعد 45، وتقاعد 10 من العسكريين.

وقال القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، إن القرار يعكس مدى العناية التي يوليها سموه لجهاز الشرطة وجميع العاملين فيه، وتقدير سموه للدور الوطني المهم الذي يقومون به، في مجال تدعيم ركائز المنظومة الأمنية التي تحفظ على المجتمع سلامته، وتكفل لأفراده أمنهم، وتصون للوطن مقدراته ومكتسباته، في ضوء توجيهات القيادة التي تركز على تحقيق سعادة المجتمع وجميع أفراده، بخدمات نوعية تحفظ مصالح الناس، وتطبق أفضل المعايير العالمية.

وثمّن لفتة سموه الكريمة، بما لها من أثر معنوي وإيجابي محفز لجميع مرتب شرطة دبي، لمواصلة العمل على القيام بواجباتهم الوطنية على النحو الأكمل، في ناحية إقرار الأمن والأمان اللذين يُعدان من أهم المقومات الداعمة لنهضتنا التنموية القوية، ضمن مختلف القطاعات، معرباً باسم جميع من شملهم قرار الترقيات في القيادة العامة لشرطة دبي، عن خالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لهذه العناية الكبيرة والدعم اللامحدود الذي يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه أمن الوطن والمواطن، وخدمة كل من يعيش على أرض دولتنا الغالية، أو يقصدها ضيفاً مكرماً.

وشمل القرار ترقية خمسة إلى رتبة لواء، و13 إلى رتبة عميد، و41 إلى رتبة عقيد، و33 إلى رتبة مقدم، و40 إلى رتبة رائد، و111 إلى رتبة نقيب، و153 إلى رتبة ملازم أول، و154 إلى رتبة ملازم، وستة تعديل وضع إلى رتبة ملازم أول ورتبة ملازم، وترقية 4241 من ضباط الصف والأفراد، وترقية 90 تعديل وضع من ضباط الصف والأفراد.

كما شمل قرار الترقيات نسبة 24.8% من إجمالي مرتب شرطة دبي، مقارنة بنسبة 21.6% شملهم قرار مشابه في عام 2017.

24.8 %

من إجمالي مرتب شرطة دبي شملهم قرار الترقيات.