المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تخصص

طالب مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي، بضرورة اتخاذ إجراءات ردعية للأطباء الذين يعرضون محتويات طبية في غير تخصصاتهم، ما يعرض الآخرين لخطر اتباع إرشادات طبية مغلوطة تثير مخاوف وردود فعل سلبية في المجتمع.

نظافة

شكا عدد من زوّار ومتسوقي «دبي مول» تدني مستويات النظافة في حمامات النساء في المركز التجاري، خصوصاً خلال فترات اكتظاظه الموافقة لعطل نهاية الأسبوع وزيادة الطلب على الحمامات، داعين إدارة المركز إلى توخي الحذر والعمل على زيادة الاعتناء بها.

أسعار

تساءل متسوقون عن سبب تفاوت أسعار الخبز الفرنسي المعروف بـ«الباغيت»، بين عدد من مراكز بيع المواد الغذائية بدبي، مطالبين بتوحيد أسعار هذه النوعية حسب الوزن والمواد المستخدمة في إعدادها.

عروض

شكا متسوقون استغلال مراكز بيع لعروض ترويجية على بعض المنتجات وإعادة بيعها خارج العرض بأسعار مرتفعة، الأمر الذي يستوجب تدخل حماية المستهلك للحد من هذا التصرف.

باعة

شكا مقيم انتشار بعض الباعة المتجولين بمناطق في الشارقة، لبيع قوارير الماء البارد في مدخل المدينة بجانب الأنصار مول، مطالباً بضرورة منعهم، كونها ظاهرة غير حضارية.

تسوّل

لفت مواطنون ومقيمون إلى لجوء أفراد من جنسيات آسيوية لانتهاج طرق جديدة في التسوّل، وذلك من خلال محاولة استعطاف المارة في الشارع لبيعهم بضائع بسيطة، والإلحاح وعدم مغادرة المكان قبل الحصول على النقود، داعين الجهات المختصة إلى تشديد الرقابة والعمل على الحد من هذه الظاهرة غير الحضارية.

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