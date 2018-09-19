محمد بن راشد ومحمد بن زايد يدعوان إلى ترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أدى أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اليمين القانونية وزير وقاضيان جديدان، في قصر الرئاسة في أبوظبي.

وأدى اليمين القانونية وزير دولة أحمد بن علي محمد الصايغ، إضافة إلى القاضيين الجديدين: صبري شمس الدين محمود، والطيب عبدالغفور القاضي.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، عن تمنياتهما بالتوفيق والسداد للصايغ، للإسهام بصورة فعالة في مسيرة الإنجازات والتنمية في الدولة، كما تمنى سموهما التوفيق والسداد للقاضيين الجديدين، لتقديم إضافات نوعية للسلطة القضائية في الدولة، حيث دعوهما إلى العمل وبذل الجهود لترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون.

حضر مراسم تأدية اليمين الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

من جهتهم، أكد الصايغ والقاضيان الجديدان بالغ امتنانهم للثقة الغالية التي أولتهم إياها القيادة، مؤكدين التزامهم بحمل هذه الأمانة، والعمل في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة، من أجل تطور ورفعة الوطن، وتحقيق أهدافه على مختلف الأصعدة.

الصايغ والقاضيان الجديدان أكدوا التزامهم بحمل الأمانة والعمل من أجل رفعة الوطن.