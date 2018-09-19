«التربية» تدعو المدارس إلى تقييم ضباط السلامة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طالبت وزارة التربية والتعليم مديري المدارس الحكومية على مستوى الدولة، بتقييم ضباط السلامة فيها، من خلال تقييم في 20 معياراً، حول تفاعلهم وتعاونهم مع الإدارات المدرسية في الأعمال الإدارية والفعاليات داخل مدارسهم.

وحدّدت الوزارة في استمارة التقييم التي أرفقتها مع تعميم بهذا الشأن، وزعته على إدارات المدارس أخيراً، درجات كل معيار، بين درجة واحدة وخمس درجات، ويحتسب مدير كل مدرسة ما يحصل عليه ضابط السلامة من 100 درجة، ثم يحدد في التوصيات أن «يبقى» الضابط أو «ينقل إلى مرحلة أخرى»، أو «لا يصلح»، مع تحديد المبررات لذلك، لافتةً إلى أن استمارة التقييم يوقعها مدير المدرسة ومدير النطاق التابعة له المدرسة، ثم تعتمد من مدير المجلس التعليمي التابعة له المدرسة قبل رفعها إلى الوزارة. وتضمنت نقاط التقييم وجود الضابط قبل وصول أول طالب إلى المدرسة والمغادرة بعد انصراف آخر طالب، ومتابعة سلوك الطلبة عند قدومهم وانصرافهم وأثناء الاستراحة والحركة خارج الفصل، والقيام بجولات تفقدية مكثّفة، ومشاركته في أنشطة المدرسة، وإظهار السلوك الأخلاقي الإيجابي، والمهنية العالية في العمل مع الطلاب وأولياء الأمور ومع الهيئتين الإدارية والتعليمية، وبما يخدم العملية التربوية، وتعاونه مع مدير المدرسة في الحد من السلوكيات السلبية والعدوانية، وتعزيز الإيجابية، والحث على التعاون والاستعداد لخدمة الوطن والتهيئة للانخراط في الخدمة الوطنية.