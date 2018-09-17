خدمات تسجيل العقود الإيجارية في أبوظبي رقمية 100%

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت لجنة التكنولوجيا في دائرة التخطيط العمراني والبلديات، أنها استكملت خطة التحول الرقمي لخدمات تسجيل العقود الإيجارية لتصبح الآن بنسبة 100% رقمية على مستوى البلديات الثلاث (بلدية مدينة أبوظبي، بلدية العين، بلدية منطقة الظفرة).

وأشارت لجنة التكنولوجيا في الدائرة إلى أنه أصبح بإمكان المؤجرين إتمام جميع عمليات تسجيل العقود الإيجارية عبر منصة الخدمات الرقمية المتكاملة (سمارت هب) (Smart Hub)، من دون الحاجة لمراجعة أي مركز من مراكز خدمات المتعاملين التقليدية.

ودعت اللجنة جميع الشركات والمؤسسات والأفراد إلى الشروع في التسجيل وفتح حساباتهم على المنصة ليتمكنوا من الاستفادة من حزمة الخدمات الرقمية العديدة التي تتيحها الدائرة لمتعامليها، ومن ضمنها خدمات تسجيل العقود الإيجارية. من جانبها، أوضحت مديرة المشروع سلامة الظاهري، أن خدمات تسجيل العقود الإيجارية الرقمية الجديدة تشمل: إدراج الوحدات الإيجارية، وتسجيل الوحدات الإيجارية، واتفاقية نقل إدارة العقارات، وإلغاء اتفاقية إدارة العقارات، وتجديد اتفاقية إدارة العقارات، وتعديل اتفاقية إدارة العقارات، وتعديل بيانات عقار، وإلغاء عقد إيجار، وإغلاق عقد إيجار، وإنهاء عقد إيجار (أمر محكمة)، وتعديل عقد إيجار، وتجديد عقد إيجار، وتسجيل عقد إيجار جديد، وإنشاء حساب مشترك لمجموعة متعاملين.

وأشارت إلى أن إجراء المؤجر الفرد يمر بخمس مراحل وهي تفعيل حساب استخدام خدمات توثيق العقود الايجارية، وإدراج العقار، وتسجيل العقار، وإنشاء عقد إدارة عقار بالملكية، والمباشرة بإصدار العقود.

وأكدت أن جميع هذه المراحل يتم اعتمادها فوراً، ولا تتطلب زيارة مراكز البلديات، ويمكن للمؤجر ربط حسابه بمندوب للقيام بهذه الأعمال نيابة عنه عن طريق النظام ومن دون الحاجة لزيارة مراكز البلدية.

وتابعت الظاهري، أنه أصبح الآن بإمكان المؤجرين الأفراد والشركات والورثة إصدار عقد إدارة بالملكية في أقل من خمس دقائق من خلال موقع تسجيل العقود الايجارية لإمارة أبوظبي «توثيق»، ويتمكن المؤجر من خلال هذه الخدمة من المباشرة بتأجير العقارات على الأرض المعنية في العقد مباشرة خلال أقل من خمس دقائق ولا توجد رسوم على هذه الخدمة.