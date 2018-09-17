100 ألف درهم من «دار البر» لمساعدة نزلاء المؤسسات العقابية في عجمان

المصدر: عجمان - وام

قدّمت جمعية «دار البر» الخيرية، فرع عجمان، تبرّعاً مالياً بمبلغ 100 ألف درهم، إسهاماً في المبادرة الخيرية التي نظمتها القيادة العامة لشرطة عجمان، التي تهدف إلى رفع المعاناة، وتسهيل إجراءات السفر على المبعدين عن الدولة، من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية المعسرين، الذين لا يمتلكون قيمة تذاكر السفر إلى بلادهم.

وأعرب اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، عن شكره لجمعية «دار البر» الخيرية، على دعمها المتواصل لهذه البادرة الإنسانية، التي تعكس مدى التفاعل بين مؤسسات المجتمع المدني لدعم أهداف «عام زايد».

وقال إن هذه المساهمات تعكس ما تؤكده قيادتنا دائماً، من ضرورة العمل على ترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية لدى جميع أفراد الوطن.