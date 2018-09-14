طقس حار ومغبر اليوم

المصدر: أبوظبي ــ وام

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس، اليوم، مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً نهاراً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً وقد تكون مثيرة الغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خصوصاً غرباً.

وأشار المركز، في نشرته اليومية، إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية 15-28 كم/‏ ساعة بوجه عام، تصل إلى 38 كم/ ‏ساعة أحياناً، ومثيرة الغبار نهاراً.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج إلى متوسطه، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:18، والثاني عند الساعة 4:44، والجزر الأول عند الساعة 9:45، والثاني عند الساعة 22:30.

وأشار إلى أن موج بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:28، والثاني عند الساعة 1:38، والجزر الأول عند الساعة 9:04، والثاني عند الساعة 7:18.