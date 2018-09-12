«الشارقة للسياقة» يصدر تصريح قيادة «سفاري»

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

أعلن معهد الشارقة للسياقة عن إصدار تصريح قيادة صحراوية «سفاري»، لشركات السياحة التي تعمل على تنظيم رحلات في البر والسفاري، بدءاً من الأحد المقبل بهدف تعزيز الأمن والسلامة والحفاظ على أرواح الأسر والعائلات ممن يرتادون البر، انطلاقاً من حرصها على تطوير مستوى الخدمات المقدمة إلى الجمهور وإسعاد المتعاملين.

وأفاد مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين رئيس مركز إسعاد المتعاملين، العقيد علي بالزود، بأن القرار يزيد من نشاط شركات السياحة التي تعمل على تنظيم تلك الرحلات على شكل أفواج في مركبات عدة، تأخذ الزوار في رحلة قيادة مختلفة عبر الكثبان الرملية صعوداً وهبوطاً، ما يتطلب مهارة وحرفية عاليتين في مثل تلك الطرق غير الممهدة، بل والخطرة أحياناً على من لا يتقن فن التعامل معها، أو يمتلك المركبة المناسبة.

وأضاف أن معهد الشارقة للسياقة يمنح تصريح قيادة خاصاً لهؤلاء السائقين يطلق عليه «تصريح القيادة الصحراوية – السفاري»، وهو يخول حامله قيادة المركبات السياحية البرية على الطرق غير المعبدة خلال الرحلات التي تقوم بها شركات السياحة العاملة في الإمارة، بعد اجتياز برنامج قيادة خاص في المعهد، يتلقى من خلاله منهاجاً خاصاً للتدريب على القيادة يشمل التدريب بشقيه النظري والعملي في معهد الشارقة للسياقة في مثل تلك المناطق وبين الكثبان الرملية، وكيفية التعامل مع المركبة في حال علقت في الرمال، بطرق فنية وعلمية بحتة، يتخرج فيها الشخص بعد الفترة المحددة من قبل المعهد بحسب مهارة كل سائق، ليحصل بعدها على رخصة القيادة.