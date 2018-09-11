محمد بن زايد: الإمارات حريصة على توثيق علاقاتها مع المغرب

المصدر: أبوظبي ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حريصة على توثيق علاقاتها الأخوية مع المملكة المغربية، بما يحقق مصالحهما، ويعزز العمل العربي المشترك، خصوصاً في ظل التحديات والأزمات التي تواجهها دول المنطقة.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات والمغرب، وسبل تعزيزها وتطويرها، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحّب سموه، خلال اللقاء الذي عُقد أمس في قصر البحر، وحضره الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، بزيارة جلالة الملك محمد السادس للدولة، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية.

وناقش الجانبان سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي والعمل المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية، وفرص وإمكانات تنويعها وتوسيعها إلى آفاق أرحب وأشمل، بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين، وتطرقا إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ومستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

من جانبه، أعرب جلالة الملك محمد السادس عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، التي ترتبط مع بلاده بعلاقات أخوية أصيلة وراسخة، مشيداً بمواقف دولة الإمارات تجاه تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء حرصهما على استمرار دعم وتوطيد العلاقات الأخوية بين البلدين، والوصول بها إلى آفاق جديدة من التعاون والتنسيق والعمل المشترك، بما يخدم مصالحهما والشعوب العربية.

وشددا على أهمية تفعيل العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات والمخاطر التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها وشعوبها، مؤكدين ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وذلك في إطار العمل العربي المشترك، وبما يعزز أمن واستقرار بلدان المنطقة وشعوبها.

استقبال

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية لدى وصوله قصر البحر، كما كان في الاستقبال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وتبادلوا الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.