خليفة يصدر قانوناً لـ «بيئة أبوظبي» ومرسوماً بتعيين قضاة

المصدر: أبوظبي - وام والإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قانوناً رقم (17) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة في أبوظبي.

ونص القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التي تصدرها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي، على أن يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من المجلس التنفيذي، ويعين الأمين العام للهيئة وفقاً للتشريعات السارية.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً أميرياً رقم (3) لسنة 2018، بشأن تعيين قضاة وأعضاء نيابة عامة في دائرة القضاء بإمارة أبوظبي، ونص المرسوم على تعيين 17 قاضياً، واثنين ضمن أعضاء النيابة العامة في وظيفة محامٍ عام ورئيس نيابة أول.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً اتحادياً بتعيين أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، ومرسوماً اتحادياً بتعيين الدكتور أحمد بن مبارك علي راشد المزروعي، رئيساً لمكتب حاكم أبوظبي في وزارة شؤون الرئاسة.