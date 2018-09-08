دراسة تظهر التأثير الإيجابي لـ "المترو" على اقتصاد دبي

المصدر: دبي - وام

قدرت دراسة أجرتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي قيمة المنافع الاجمالية التراكمية الناجمة عن انشاء مترو دبي منذ عام 2009 الى نهاية عام 2016 بحوالي "66" مليار درهم مقابل تكاليف رأسمالية وتشغيلية تراكمية بلغت "41" مليار درهم، أي ان معدل المنافع الى التكاليف في نهاية عام 2016 وصل الى "1.6".. كما تم تقدير قيمة المنافع التراكمية حتى عام 2020 وحتى عام 2030 بحوالي "115" و"234" مليار درهم على التوالي بينما قدرت التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لنفس الأعوام بحوالي "45" و"54" مليار درهم على التوالي. أي ان معدل المنافع للتكاليف للأعوام المذكورة سيصل الى "2.5" و "4.3" على الترتيب، وهذا يعني ان كل درهم تم انفاقه على المترو كان له عائد على اقتصاد امارة دبي بقيمة "1.6" درهم في عام 2016 وان هذا العائد سيزيد ليصل الى "2.5" و"4.3" درهم في عامي 2020 و2030 على التوالي.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير إن "مترو دبي" يعتبر من أبرز مشاريع البنية التحتية التي أنجزتها هيئة الطرق والمواصلات إذ يشكل العمود الفقري لنظام النقل الجماعي بالإمارة، وأنه رغم الاهداف الأساسية لمشروع المترو التي تركز على تطوير نظام النقل الجماعي في امارة دبي، وتخفيف الازدحام، وخفض الملوثات البيئية فقد حقق المشروع أهدافاً ومنافع اقتصادية واجتماعية وبيئية عديدة.. لافتا إلى أن الدراسة أخذت بعين الاعتبار التكاليف الرأسمالية والتشغيلية للمترو، وقارنتها بالمنافع المادية للمشروع شاملة ايرادات التعرفة والزيادة في الوظائف التشغيلية والزيادة في قيمة العقارات المجاورة لمحطات المترو، والارتفاع في قيمة فائض المستهلك لمستخدمي المترو من المقيمين والمواطنين والسياح وتعزيز الاستثمارات الأجنبية والتوفير في تكاليف التنقل وتكاليف تشغيل المركبات وانخفاض الانبعاثات الكربونية والحوادث المرورية وتكاليف صيانة الطرق وزيادة الوظائف في سوق العمل.

وأوضح أن الدراسة تضمنت تعاوناً وتنسيقاً كبيراً بين الجهات المعنية في الامارة لجمع وتحليل المعلومات شملت كلا من دائرة الأراضي، وبلدية دبي، ومركز دبي للإحصاء، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، والمراكز التجارية الرئيسية. وقد أجرتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالتعاون مع "كلية هنلي للأعمال" في "جامعة ريدنغ" العريقة بالمملكة المتحدة بهدف تحليل وتقدير المنافع الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للمترو، وحساب المؤشرات الاقتصادية المتعارف عليها عالميا بهذا الشأن شاملة نسبة المنافع الى التكاليف "Benefit/Cost ratio".