المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مستحقات

اشتكى عاملون في مجال الدراما التلفزيونية، رفض منتجين من جنسية عربية سداد مستحقاتهم المالية. وطالب المشتكون من «تو فور 54» في أبوظبي، بإيجاد آلية تلزم المنتجين الذين يستفيدون من دعمها وتسهيلاتها، بدفع المستحقات المتوجبه عليهم، علماً أن بعضهم لجأ إلى الشرطة والقضاء لتحصيل هذه المستحقات.

استقدام

طالب مقيمون، بمراجعة كلفة استقدام المساعدات المنزليات، التي تصل إلى 6000 درهم سنوياً، إذ يعد ذلك عبئاً كبيراً عليهم، ويدفع بعضهم إلى الاستعانة بمخالفات.

عبور

طالب سكان في منطقة الشامخة بتخصيص أماكن لممارسة رياضة المشي، وكذلك ممرات آمنة لعبور الطرق، نظراً إلى مرور السيارات بسرعات كبيرة تهدد سلامتهم.

ابتكار

لجأت غرفة دبي إلى وسيلة مبتكرة لتعريف موظفيها باستراتيجيتها، لتسهيل ممارسة الأعمال، عبر لعبة تفاعلية حققت أهدافها بنجاح.

طريق

أغلقت الجهات المعنية في أم القيوين طريق المشاة على شارع الاتحاد، مقابل محطة أدنوك القديمة، وأزالت المطبات الصناعية على الطريق، ما عرّض المشاة للخطر، ومنعهم من عبور الطريق بشكل آمن.

رسوم

اشتكى ذوو طلبة في مدارس خاصة في المناطق الشمالية، زيادة رسوم مدارس أبنائهم، من دون أية أسباب مقنعة، وطالبوا بسقف متدنٍّ لهذه الزيادة حفظاً لحقوقهم.

حدائق

أثنى سكان في الشارقة على الخدمات المتنوّعة التي تقدمها حدائق الشارقة، التابعة للبلدية، مجاناً، طوال العام، إضافة إلى الأنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة.

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