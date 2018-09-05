«طرق دبي» تنجز 8500 معاملة عبر «7/‏24» في شهرين

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بأن عدد معاملات المركز الذكي «7/‏‏‏‏‏24» التابع لمركز إسعاد المتعاملين بأم رمول، بلغ 8500 معاملة خلال شهرين من تاريخ تدشينه.

وقال مدير الإدارة التنفيذي لإدارة خدمة المتعاملين في الهيئة، أحمد محبوب، إن «7/‏‏‏‏‏24» استطاع إنجاز أكثر من 8500 معاملة منذ افتتاحه من شهرين، وهو أول مركز ذكي يعمل من دون موظفين على مستوى حكومة دبي، ويقدم خدماته على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع، موضحاً أن المركز يشتمل على عدد من خدمات الجمهور مثل الاستعلام عن المخالفات ودفعها، وخدمات ترخيص المركبات، وتجديد ملكية مركبة، واستبدال ملكية مركبة فاقد/‏‏‏‏‏تالف، وتجديد رخصة القيادة، واستبدال رخصة القيادة فاقد/‏‏‏‏‏تالف (خدمة إضافية جديدة)، وبطاقات المواقف الموسمية، وبطاقة مواقف موسمية جديدة، وتجديد بطاقة المواقف الموسمية، وإصدار الشهادات، وإصدار شهادة امتلاك مركبة، وشهادة استرداد التأمين، وشهادة خبرة السائقين (خدمة إضافية جديدة)، وشهادة عدم امتلاك مركبة، وشهادة براءة ذمة.

وأضاف أن معاملات التقديم على البطاقات الموسمية للمواقف استحوذت على 26% من المعاملات، تليها خدمة تجديد رُخص القيادة بمعدل 25%، ثم خدمة تجديد ملكية مركبة 21%، وبقية الخدمات استحوذت على النسبة المتبقية، موضحاً أن «7/‏‏‏‏‏24» يتسم بتوفير جهاز صراف آلي يتيح للمتعاملين استخدام محافظهم الإلكترونية لدى الهيئة، فضلاً عن احتوائه على ركن يضم أجهزة حاسوب تُمكن الشركات من تقديم معاملاتها للهيئة، إضافة إلى جهاز للمشروبات والأكلات الخفيفة للمتعاملين، ما يسهم في رفع معدل رضاهم، ويوفر بيئة خدمات حكومية مثالية.