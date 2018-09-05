«مرور أم القيوين» تنفذ حملة «العودة إلى المدارس»

المصدر: أم القيوين ـ وام

نفذت إدارة المرور والدوريات في أم القيوين حملة «العودة إلى المدارس»، التي أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي على مستوى الدولة.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة أم القيوين، العقيد سعيد عبيد بن عران، إن الحملة تستمر ثلاثة أشهر، وتهدف إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذها بشكل يضمن السلامة المرورية للطلاب ومستخدمي الطرق. وأوضح أن الإدارة وضعت خطة عمل بالتنسيق مع إدارة مراكز الشرطة والشركاء لتأمين الطرق المؤدية إلى المدارس، بالإضافة إلى تولي فرع التوعية والإعلام المروري نشر برامج وأهداف الحملة، وتوعية الآباء والأمهات بسبل نقل أبنائهم إلى المدارس بطريقة آمنة، سواء بمركباتهم الخاصة أو بواسطة الحافلات المدرسية. وأكد أن الدوريات المرورية ستحرر المخالفات المرورية لسائقي الحافلات المدرسية في حال عدم تشغيل إشارة «قف» عند نزول وركوب الطلاب، موضحاً أن تلك المخالفة قيمتها 500 درهم وست نقاط مرورية على رخصة السائق، كما سيتم مخالفة المركبات التي لا تلتزم بالوقوف عند رؤية إشارة «قف» من قبل الحافلات المدرسية، وقيمة هذه المخالفة 1000 درهم و10 نقاط مرورية.