"شرطة أبو ظبي" تحث السائقين على خفض السرعات بالقرب من المدارس

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

عززت شرطة أبو ظبي، تواجد دوريات المرور " أمس الأحد " على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية في أبو ظبي، والعين، والظفرة، وقاية لطلاب المدارس ومستخدمي الطريق،و حفاظاً على سلامتهم، أثناء التوجه إلى المدارس، ومغادرتها.

وأكد العقيد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة ، الحفاظ على سلامة الجميع وإدخال البهجة إلى نفوسهم بتوزيع الورود على المدرسين وأولياء الأمور والطلاب، في لفتة مجتمعية رائعة لإسعاد أفراد المجتمع.

ودعا العقيد محمود يوسف البلوشي، مدير إدارة المراسم والمهام بمديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، السائقين إلى الانتباه أثناء قيادة مركباتهم، وخفض السرعات بالقرب من المدارس، والالتزام بالقيادة الآمنة، والتعاون مع رجال المرور في تعزيز انسيابية حركة المرور، لتجنب وقوع الحوادث.

وحث قائدى الحافلات المدرسية على الوقوف في الأماكن المخصصة والآمنة، واعطاء الطلبة الفرصة حتى يتمكنوا من الصعود إليها والجلوس في المقاعد، والتأكد من نزولهم وعدم الاقتراب من الحافلات قبل تحركها، وتشغيل إشارة (قف) الجانبية للحافلات عند الصعود والنزول.

وطالب البلوشي الأسر بالانتباه اثناء نقل أبنائهم إلى المدارس، وعدم السماح لمن هم دن سن العاشرة بالجلوس في المقاعد الأمامية، ومساعدتهم في عبور الشوارع، واستخدام الأماكن المخصصة لوقوف المركبات عند المدارس، لتجنب عرقلة حركة السير.

وعملت إدارة مرور منطقة العين بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبو ظبي على تعزيز السلامة المرورية في محيط المدارس والأماكن التي تشهد ازدحاماً.

وذكر العقيد أحمد محمد الزيودي مدير الإدارة أنه تم منع الشاحنات من دخول مركز المدينة لتسهيل حركة المركبات الخاصة والحافلات للوصول الى المدارس، وتوعية السائقين بخفض السرعات ولالتزام بالتوقف عند وقوف الحافلات المدرسية.

ودعا الآباء إلى الالتزام بقواعد المرور على الطرقات ليكونوا قدوة لأبنائهم، وتعليمهم الطرق الصحيحة للصعود والنزول من الحافلة، وعدم اللعب في الشارع فترة انتظار الحافلات.