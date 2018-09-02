المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

أعراس

أبلغ مهندس شاب مقبل على الزواج «سكيك»، أن شركات تجهيز الأعراس رفعت أسعارها بأكثر من 50% في فترة العيد، ووضعت حداً أدنى لبنود الخدمات، بحيث لا تقل عن 25 ألف درهم.

دوريات

لاحظ مقيمون في إمارة عجمان انتشار دوريات الشرطة بطريقة حضارية، في مناطق مختلفة خلال الليل ما يرسّخ الشعور بالأمان، خصوصاً أن أفراد الدوريات يحرصون على التواصل المباشر مع أفراد الجمهور الذين يوجدون في الشارع بهذا التوقيت.

دروس

دعا قراء، مدارس تدريب السياقة في الدولة إلى تخصيص دروس نظرية وعملية للتعامل مع المركبة في الحالات الطارئة، مثل العطل المفاجئ أثناء السير، أو تعطل مثبت السرعة، إضافة إلى التعامل مع الطرق الملساء أو الصابونية، سواء بسبب الأمطار أو وجود زيوت عليها.

تسوّل

طالب سكان في أبوظبي السلطات المختصة بمواجهة ظاهرة التسوّل التي تنامت أخيراً، إذ امتد نشاط المتسولين، ليشمل دخول المقاهي في المدينة.

كتب

أفادت قارئة في عجمان بأنها تمكنت من شراء الكتب الدراسية المقررة في المدرسة الخاصة، التي يدرس فيها ابنها من إحدى المكتبات بقيمة لا تتجاوز 300 درهم، في حين أن المدرسة نفسها تبيعها للطلبة بـ1700 درهم.

استغلال

طالب أولياء أمور وزارة التربية والتعليم بتحديد رسوم المواصلات في المدارس الخاصة بناء على المسافة بين المناطق السكنية والمدارس، لمنعها من استغلال بداية العام الدراسي برفع رسوم المواصلات.

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نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com