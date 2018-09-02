«صحة أبوظبي» تحذر من مخاطر الألعاب الإلكترونية على الأطفال

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أوصت دائرة الصحة في أبوظبي آباء وأمهات الأطفال بترشيد استخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية، على ألا تتجاوز مدة استخدامها ساعة إلى ساعتين في اليوم، مع وجود الأهل، وعلى أن تكون الألعاب ذات محتوى تفاعلي تعليمي تثقيفي، محذرة من أن الألعاب الإلكترونية يمكنها التسبب في إصابة الأطفال بمخاطر صحية متعددة.

وقالت إن التوصيات تأتي وفقاً لما تقترحه الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، لافتة إلى أن الإفراط في استخدامها قد يعرّض صحة الأطفال للمخاطر، ويؤدي لمشكلات صحية محتملة، حيث أظهر المسح الصحي العالمي لطلبة المدارس في الإمارات لعام 2015، أن نحو 56% من طلبة المدارس في الدولة من عمر 13 إلى 15 سنة يمضون ثلاث ساعات أو أكثر يومياً في استخدام الألعاب الإلكترونية، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى قرابة 63% لدى الفئة العمرية 16-17 سنة.

وقال مدير إدارة خدمات المجتمع في دائرة الصحة، الدكتور جمال المطوع النقبي إن «للألعاب الإلكترونية العديد من الآثار السلبية على صحة الأطفال.