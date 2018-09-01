"الأرصاد": الطقس غداً حار ومغبر نهاراً

المصدر: أبوظبي -وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً ومغبر نهاراً وغائم جزئياً أحياناً خاصة شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً مثيرة للغبار على بعض المناطق الشمالية والشرقية، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غربا.

وقال المركز ــ في بيان له اليوم ــ إن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 30 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة أحياناً على المناطق الشمالية الشرقية.

وأضاف أن الخليج العربي سيكون مضطربا أحيانا في البداية، يصبح متوسط الموج ظهراً وسيحدث المد الأول عند الساعة 17:06 والمد الثاني عند الساعة 05:32 والجزر الأول عند الساعة 10:14 والجزر الثاني عند الساعة 23:50 ..وفي بحر عمان سيكون الموج خفيفا الى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:21 والمد الثاني عند الساعة 03:15، والجزر الأول عند الساعة 20:31 والجزر الثاني عند الساعة 08:34.

وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 28 65 15

دبي 43 31 75 20

الشارقة 44 27 80 25

عجمان 43 30 75 20

أم القيوين 40 29 75 25

رأس الخيمة 39 30 85 45

الفجيرة 35 30 85 55

العين 45 30 50 15

ليوا 47 27 65 10

الرويس 40 29 80 20

السلع 41 28 85 20

دلما 40 33 80 30

طنب الكبرى 38 31 85 45

طنب الصغرى 38 31 85 45

أبوموسى 38 31 85 45