المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

أسنان

طالب مراجعون لمستشفيات هيئة الصحة في دبي بتوفير خدمات الأسنان ضمن أقسام الطوارئ، لخدمة من يتعرضون لآلام ومشكلات طارئة، في وقت تكون المراكز الصحية قد أغلقت أبوابها.

مدربون

اشتكى زوار لحدائق الأحياء في الشارقة من منع الإدارة اصطحاب المدربين الشخصيين الرياضيين للحدائق، في إجراء لا يتناسب مع الهدف من إنشاء الحدائق.

مصرف

أبدى متعاملون مع مصرف أبوظبي الإسلامي انزعاجهم من قرار المصرف، القاضي بمنع السحب النقدي من حساب الشركات إلا بعد إيداع الأموال في الحساب الشخصي للمحاسبين بتلك الشركات، وقالوا إن ذلك يعرّض المحاسبين للمساءلة من المدققين القانونيين.

إزعاج

طالب سكان بمنطقة السلمة في أم القيوين إدارة المرور والدوريات بتوفير دوريات مرور ليلية على طريق شارع الاتحاد، لضبط سائقي الدراجات النارية الذين يرفعون أصوات الموسيقى بشكل مزعج، أثناء مرورهم في المناطق السكنية بعد منتصف الليل.

مدارس

دعا ذوو طلبة في أبوظبي وزارة التربية والتعليم إلى تشديد الرقابة على المدارس، وإلزامها بتوزيع الكتب المدرسية قبل بدء الدراسة، لمنع تكرار تأخر الطلبة في استلام الكتب، كما حدث في الأعوام السابقة، فضلاً عن توفير المدرسين لجميع المواد منذ اليوم الأول.

مساجد

اشتكى سكان بمنطقة الخان في الشارقة من قلة عدد المساجد، الأمر الذي يدفعهم إلى الصلاة في الشمس أيام الجُمَع، فضلاً عن اضطرارهم إلى الذهاب بالسيارات، وطالبوا بتوفير مساجد تلبي احتياجات السكان.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com