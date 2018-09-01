أكاديمية الإمارات الدبلوماسية تستقبل 50 طالباً

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

افتتح وزير دولة وعضو مجلس أمناء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، زكي أنور نسيبة، اللقاء التعريفي الذي نظّمته الأكاديمية في حرمها استعداداً للعام الدراسي الجديد، بحضور مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، برناردينو ليون، وأكثر من 50 طالباً من منتسبي الدفعة الرابعة من طلبة دبلوم الدراسات العليا، إضافة إلى الدفعة الثانية من طلبة برنامج ماجستير الآداب في الدبلوماسية والعلاقات الدولية.

وقال إن «سياسة الإمارات نابعة من أسس راسخة أرسى معاييرها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي نحتفي بإرثه هذا العام (عام زايد)»، متابعاً أن «الشيخ زايد رسّخ اللبنة الأولى لنهج سياسة الدولة الخارجية، الذي أكّد على أن السياسة الخارجية للدولة هي سياسة إيجابية تكرّس مبدأ التعايش بين الحضارات، وترسّخ مبادئ السلم والأمن الدوليين، وتتسم بالتوازن، وتقوم على الاحترام المتبادل والحكمة والتسامح والصداقة مع شعوب العالم».

وأضاف نسيبة «كان الشيخ زايد قائداً صاحب رؤية مستقبلية ومبادئ إنسانية، حكيماً ومُلهماً واستثنائياً، وآمن بأهمية العلم ودور الشباب الإماراتي القادر على تحقيق تطلعات قيادتنا وطموحات الشعب المستقبلية، وأنا أدعوكم اليوم أن تتبعوا نهج زايد، وأن تطوروا أنفسكم وتنمّوا قدراتكم وأن تطمحوا إلى لعب أدواركم كدبلوماسيين إماراتيين كفوئين وقادرين على توثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع دول العالم وشعوبها».