طقس الغد حار ومغبر بوجه عام

المصدر: أبوظبي- وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا ومغبرا بوجه عام خلال النهار غائما جزئياً أحياناً خاصة شرقاً و الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام و تزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق السا

حركة الرياح تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ساعة تصل إلى 36 كم/ساعة أحياناً.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطا قد يضطرب شمالا خلال الليل و صباح الغد .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:32 والمد الثاني عند الساعة 04:39 والجزر الأول عند الساعة 09:50 والجزر الثاني عند الساعة 22:49 .

و بالنسبة للموج في بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 12:47 والثاني عند الساعة 02:10 والجزر الأول عند الساعة 19:36 والثاني عند الساعة 07:31 .

وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى الصغرى بالدولة غدا :

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 43 30 60 15

دبي 42 31 65 20

الشارقة 43 30 75 15

عجمان 39 31 70 20

أم القيوين 40 29 75 25

رأس الخيمة 38 29 75 35

الفجيرة 35 30 80 40

العين 43 30 65 15

ليوا 44 29 50 15

الرويس 40 30 80 20

السلع 41 31 75 25

دلما 40 32 80 30

طنب الكبرى 38 31 80 40

طنب الصغرى 38 31 80 40

أبوموسى 38 31 80 40 .