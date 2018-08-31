«مواصلات الإمارات» تشارك في «يوم بلا حوادث»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشارك مؤسسة مواصلات الإمارات في حملة «يوم بلا حوادث» التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، وهي مبادرة مجتمعية طوعية تهدف إلى المحافظة على سلامة مستخدمي الطريق، وتوعيتهم بقواعد المرور. وأكّد مدير البيئة والسلامة والصحة المهنية، خالد شكر، أن المؤسسة حريصة على المشاركة في الفعاليات المجتمعية، وكذلك دعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية والتكامل الأمثل بين مختلف الجهات، مشيراً إلى أن مشاركة المؤسسة جاءت لتعكس التزامها بتحقيق عنصر السلامة، الذي يُعد من القيم المؤسسية لمواصلات الإمارات، وذلك باعتبار المؤسسة إحدى المؤسسات الحكومية الرائدة في تقديم خدمات النقل المدرسي وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، والتي تتجاوز خبرتها 36 عاماً.

وأوضح شكر أن المؤسسة شاركت في حملة «يوم بلا حوادث» من خلال توعية الموظفين بأهمية الحملة وأهدافها، من خلال نشر رسائل توعوية في شبكة الاتصال الداخلي، إضافة إلى حث الموظفين على الاشتراك في الحملة من خلال التسجيل الرسمي في الموقع الخاص بالقيادة العامة لشرطة دبي، مشيراً إلى أنه بالتزامن مع الحملة تم تكثيف البرامج التدريبية للسائقين، خصوصاً قبل بداية الموسم الدراسي، لضمان الحد من الحوادث المرورية.