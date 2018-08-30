«واي فاي» مجاناً بحافلات النقل العام في أبوظبي قريباً

المصدر: أشرف جمال ـــ أبوظبي

تعتزم دائرة النقل في أبوظبي إطلاق خدمة «واي فاي» مجانية في أسطول حافلات النقل العام قريباً، بعد نجاحها في التطبيق التجريبي لهذه الخدمة.

وأفادت بأن الخدمة التجريبية لخدمة «واي فاي» تم تطبيقها منتصف الشهر الجاري على حافلتين في جزيرة أبوظبي، لافتة إلى أن الهدف من التشغيل التجريبي الكشف عن أي سلبيات مستقبلية عند تطبيق الخدمة في جميع الحافلات وتلافي أي مشكلات تقنية.

وأشارت إلى أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار تحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي حافلات النقل العام في أبوظبي، من خلال توفير فرصة تصفّح شبكة الإنترنت على أجهزة الحاسوب النقّالة واللوحية والهواتف والأجهزة الذكية للركاب، الأمر الذي يوفّر عليهم الوقت لإنجاز العديد من المهام أثناء رحلاتهم.

وشدّدت الدائرة على حرصها على توفير سبل الراحة للركاب من خلال تحسين الخدمات، لافتة إلى أنها حرصت على بذل كل الجهود واستخدام كل الموارد المتاحة لتوسعة نطاق التغطية الجغرافية لشبكة النقل بالحافلات ولتطوير وتحسين خدمة الحافلات بشكل عام.

وأوضحت أن حافلات النقل العام تشمل ثلاثة أنواع، الأول خدمات المدينة التي تتسع لنحو 70 راكباً، والثاني الضواحي وسعتها 49 راكباً، وأخيراً خدمات عبر المدن بحافلات سعتها 49 راكباً.

وأكدت الدائرة أن أسطول الحافلات يشمل 558 حافلة موزعة على مناطق العاصمة، تخدم 124 خطاً، تحمل مواصفات أنظمة النقل الذكية، والأمن والسلامة، موزعة على مناطق متفرقة، في مدينة أبوظبي وضواحيها، ومدينة العين والظفرة.

وأفادت بوجود ثلاثة أنواع من ماكينات صرف وإعادة تعبئة التذاكر في أبوظبي، ويمكن إعادة تعبئة بطاقة تذكرة حافلات عن طريق موظف المبيعات داخل شباك التذاكر.

وأشارت إلى وجود ماكينات في الشوارع والمراكز التجارية والمستشفيات، وعددها 37 ماكينة في أبوظبي، تتيح للراكب شراء بطاقة تذكرة الحافلات.