مطارات أبوظبي تستقبل حجاج بيت الله الحرام

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مطارات أبوظبي عن استقبال الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة إلى الدولة مع انتهاء مناسك الحج، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات العاملة في المطار، ضمن مساعيهم الرامية لتقديم تجربة سفر استثنائية خالية من العقبات أمام المسافرين خلال موسم الحج.

وخصصت مطارات أبوظبي فريقاً من الموظفين للتعامل مع الضغط الناتج عن الرحلات الإضافية، وضمان تسريع إجراءات السفر أمام الحجاج العائدين، إذ عملت على توفير منصات منفصلة لإنهاء إجراءات سفر الحجاج على مدار الساعة، إلى جانب تحديد مناطق خاصة لتمكين المسافرين من استلام عبوات مياه زمزم، فضلاً عن توفير مستلزمات أخرى، مثل عربات الحقائب والنقل.

واستقبل مطار أبوظبي الدولي تسع رحلات رسمية للحجاج في الفترة بين 26 و28 أغسطس الجاري، على متنها ما يزيد على 2750 حاجاً، حيث كان في استقبالهم فريق مطارات أبوظبي لتوزيع باقات الورود والقهوة والتمور.

وكانت مطارات أبوظبي أطلقت العديد من المبادرات استعداداً لموسم الحج، كما تعاونت مع الأطراف المعنية (شرطة المطار والجمارك)، من أجل تسهيل إجراءات مغادرة الحجاج إلى الأراضي المقدسة حتى عودتهم، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي لضمان توافر أكبر عدد ممكن من سيارات الأجرة لنقل الحجاج إلى وجهاتهم بعد خروجهم من المطار.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في مطارات أبوظبي، أحمد الشامسي، إن المبادرات والإجراءات التي تستهدف الحجاج تأتي استكمالاً للجهود التي بذلتها الأطراف المعنية كافة، لتوفير الرعاية الشاملة لهم.