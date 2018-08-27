«دوريات فرسان أبوظبي» تنفذ مبادرة «خيالة زايد»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفذت دوريات الفرسان «الخيالة» في إدارة مكافحة الشغب بقطاع المهام الخاصة في شرطة أبوظبي، مبادرة «خيالة زايد»، من منطلق حرص شرطة أبوظبي على تعزيز قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتنفيذاً لاستراتيجية «عام زايد»، وتهدف المبادرة إلى تعزيز قيم الحكمة، والاحترام، وبناء الإنسان، والاستدامة.

وقال مدير إدارة مكافحة الشغب، المقدم ابراهيم المناعي، إن مبادرة «خيالة زايد»، التي أطلقت منذ بداية شهر يوليو الماضي، وتستمر لنهاية شهر ديسمبر المقبل، تعمل وفق جهود متواصلة لتحقيق أهداف وتطلعات العمل الشرطي والأمني، مشيراً إلى

أن دوريات فرسان الخيالة وزعت ما يقارب الـ1000 مطبوعة بلغات مختلفة داخل جزيرة أبوظبي، لتعريف الجمهور من مختلف الجنسيات إلى قيم المغفور له الشيخ زايد وسيرته العطرة.

وذكر أن جولات دوريات الفرسان ستتواصل في مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي، تزامناً مع «عام زايد» لدعم بقية الجهات الشرطية الأخرى في الميدان، ضمن منظومة العمل المتكامل لتعزيز الطمأنينة لدى الجمهور، وخدمة لمنظومة الأمن في أبوظبي والوقاية من الجريمة، وبث الطمأنينة وسط أفراد المجتمع.