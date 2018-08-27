المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مستشفى

اشتكت امرأة أنجبت، أخيراً، مولوداً جديداً، من محاولة رئيسة قسم النساء والتوليد بمستشفى خاص إجراء عملية ولادة قيصرية لها من دون سبب طبي يستدعي ذلك، وعند رفضها زعمت وجود خطر على المولود، وهو ما اتضح عدم صحته بعد ولادتها طبيعياً.

حفر

طالب سكان في منطقة النادي السياحي بسرعة الانتهاء من أعمال الحفر والتطوير في المنطقة، بعد أن تجاوزت الأعمال التوقيت الزمني المحدد سلفاً للانتهاء منها، الذي كان محدداً في شهر يوليو الماضي، ما تسبّب في زيادة معاناة السكان.

مياه

لاحظ مستهلكون أن بعض البقالات تضع عبوات المياه البلاستيكية قريباً من الواجهات الزجاجية لتلك البقالات، معربين عن خشيتهم من الأضرار الصحية التي تنجم عن ذلك، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير خلال الصيف.

سيارات

بدأت مراكز تجارية في أبوظبي بإلغاء الرسوم المفروضة على مواقف السيارات أيام الخميس من كل أسبوع بجانب الجمعة والسبت، لتصبح السيارات معفاة من الرسوم ثلاثة أيام أسبوعياً، فضلاً عن الإجازات الرسمية، وذلك في إطار المنافسة الشديدة بين المراكز على جذب المتسوقين.

مدارس

دعا أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة والحكومية إلى وضع مداخل ومخارج واضحة لهم للاسترشاد بها، عند البدء في إيصال أبنائهم إلى المدارس، مطلع الأسبوع المقبل، تحاشياً للتكدس والفوضى التي تحدث عادة بسبب تزامن وجود مئات المركبات دفعة واحدة في مكان محدود المساحة.

مواقف

لاحظ مستأجر أن الكثير من البنايات الحديثة في عجمان، لا توفر مواقف للسيارات، طبقاً لعدد الوحدات السكنية في البناية، ما يضطر البعض إلى اللجوء للشوارع الجانبية لإيقاف مركباته.

يمكن إرسال سكيك على خدمة «خبرونا» ضمن تطبيقات «الإمارات اليوم» على الهواتف الذكية.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com