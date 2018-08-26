المصدر: دبي-الامارات اليوم.

ضمان

قال قارئ إنه أبلغ عن وجود مشكلة في سيارته أكثر من مرة طوال عام ونصف العام، وكانت وكالة الصيانة دائماً تؤكد أن المركبة في حالة طبيعية، لكنه فوجئ بعد انتهاء فترة الضمان بشهر واحد بطلبها للموافقة على إصلاح المشكلة ذاتها وبكلفة 2500 درهم.

وجبة

قال قارئ إن مطعماً معروفاً للوجبات السريعة، سلمه وجبة مختلفة عن التي اختارها. وعند اكتشافه الأمر وتواصله مع المسؤول، أبلغه بأن المطعم استبدل الوجبة المطلوبة بنوع آخر لنفادها في الوقت الحالي!

نظافة

يشكو حراس بنايات في أبوظبي عدم التزام السكان بقواعد النظافة، ويشيرون إلى تصرفات «غير مسؤولة»، مثل إلقاء المخلفات وأعقاب السجائر داخل المصاعد ومداخل المباني، فضلاً عن ترك الأحذية والدراجات الهوائية في الممرات.

توقف

قال سائقون إن توقف العديد من المركبات في شارع التعاون بالشارقة، أمام أحد المطاعم للشراء، يربك السير، ويخلّف ازدحاماً يمتد لعشرات الأمتار.

التعاون

يعاني سكان أبراج سكنية عدة خلف شارع التعاون بالشارقة، صعوبة كبيرة في الوصول إلى المباني التي يسكنونها، لسببين، الأول: عدم وجود طرق معبدة وممهدة، والثاني كثافة المركبات التي يتركها أصحابها بطريقة عشوائية، فتسدّ منافذ الوصول إلى تلك المباني.

حديقة

مازالت منطقة واحة دبي للسيليكون السكنية في دبي تعاني عدم وجود حديقة عامة للسكان الذين يتزايد عددهم سنوياً في هذه المنطقة القريبة من مدينة دبي الأكاديمية العالمية.

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