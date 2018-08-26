سفارتا الدولة في الخرطوم وبيروت تنفذان مشروع الأضاحي

المصدر: الخرطوم وبيروت - وام

نفذت سفارة الدولة في الخرطوم مشروع الأضاحي بالسودان، المقدم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجمعية الفجيرة الخيرية، في إطار «عام زايد».

واستفاد من المشروع، الذي تم توزيعه ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، أكثر من 9200 شخص في المناطق النائية بولاية الخرطوم، وهي منطقة الفتح بأمدرمان ومنطقة دار السلام بالخرطوم.

وأعربت الأسر المستفيدة عن جزيل شكرها للدور الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات من خلال مؤسساتها الخيرية. كما أشرفت سفارة الدولة في بيروت على تنفيذ مشروع توزيع لحوم أضاحي العيد، المقدمة من جمعية الشارقة الخيرية.

وقامت ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية التابعة للسفارة بتوزيع لحوم الأضاحي في مركز صندوق الزكاة ببيروت، التي استفاد منها نحو 950 شخصاً من اللبنانيين والسوريين، وذلك في إطار «برنامج توزيع الأضاحي وكسوة العيد - 1439».