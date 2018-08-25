"الأرصاد": طقس حار ومغبر غداً

المصدر: أبوظبي-وام

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس غداحارا ومغبرا نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، قد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غربا.

اما حركة الرياح فتكون شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 كم / ساعة ، تصل 36 كم/ ساعة أحياناً.والخليج العربي : خفيف إلى متوسط الموج..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:07عند الساعة 01:10 والجزر الأول عند الساعة 19:01 والجزر الثاني عند الساعة 08:07.

وبحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:09 الثاني عند الساعة 21:44، والجزر الأول عند الساعة 16:13 والجزر الثاني عند الساعة 04:08 .وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 43 30 85 20

دبي 42 33 75 20

الشارقة 42 30 70 25

عجمان 41 32 70 25

أم القيوين 41 30 75 30

رأس الخيمة 40 32 75 30

الفجيرة 35 31 80 25

العين 45 32 60 15

ليوا 44 29 95 20

الرويس 41 30 85 45

السلع 42 30 90 35

دلما 39 32 85 40

طنب الكبرى 38 31 80 45

طنب الصغرى 38 31 80 45

أبوموسى 38 31 80 45