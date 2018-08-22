محمد بن زايد يطمئن هاتفيا على أحوال حجاج الإمارات ويهنئهم بعيد الأضحى المبارك

المصدر: أبوظبي -وام

اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على أوضاع وأحوال حجاج الدولة خلال أدائهم المناسك في الديار المقدسة .. وهنأهم سموه بعيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه اليوم مع الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية للدولة.

وقال الكعبي إن سموه اطمأن على أحوال الحجاج والتسهيلات التي تقدمها البعثة لتيسير أداء مناسكهم وأبلغه سموه تحياته وتهانيه إلى الحجاج وتمنياته بكل التوفيق لهم في إتمام أداء مناسكهم ..سائلا المولى عز وجل أن يحفظهم ويتقبل طاعاتهم ويمن عليهم وسائر حجاج بيت الله العتيق بقبول حجهم.

وأعرب رئيس بعثة الحج الرسمية للدولة عن سعادته بالاتصال الذي يجسد اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأحوال حجاج الإمارات وحرص سموه على تفقد الإجراءات المتبعة لضمان سهولة ويسر أداء مناسكهم ..مثمنا اهتمام قيادة الدولة الحكيمة بمتابعة أحوال المواطنين في مختلف المواقع والمناسبات.