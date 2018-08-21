حاكم رأس الخيمة يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في قصر خزام صباح اليوم عددا من الشيوخ والمسؤولين والشخصيات الذين تبادلوا مع سموه التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات .. الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية " راكز " والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ.