«سفراء الإمارات للتطوع» يشاركون أطفال الروهينغا فرحة العيد

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

شارك متطوعون شباب من برنامج «سفراء الإمارات للتطوع الإنساني» في تنفيذ فعاليات تطوعية تعليمية وصحية ومجتمعية وثقافية في مخيمات اللاجئين الروهينغا بمنطقة كوكس بازار البنغالية، تحت شعار «على خطى زايد»، وأسهمت في التخفيف من معاناة الأطفال والمسنين، ومشاركتهم فرحة العيد.

وجاءت الفعاليات في بادرة إنسانية مشتركة من «زايد العطاء»، وجمعية «دار البر» ومؤسسة «بيت الشارقة الخيري»، ومجموعة «المستشفيات السعودية الألمانية»، وجمعية «إمارات العطاء»، وبإشراف برنامج الإمارات للتطوع المجتمعي والتخصصي في نموذج مميز للعمل الإنساني المشترك.

ويأتي برنامج سفراء الإمارات للتطوع الشبابي في إطار حملة «العطاء سعادة المليونية» التي دشنت مسبقاً، وتسهم بشكل فعال في خدمة المجتمعات من خلال ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام، وفي إطار حزمة من البرامج الإنسانية التي يتم تنفيذها محلياً وعالمياً، والهادفة إلى استقطاب الشباب وتأهيلهم وتمكينهم في مجال العمل الإنساني محلياً وعالمياً كسفراء للإنسانية، وذلك استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن يكون 2018 «عام زايد»، وانسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وترجمة حقيقية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بترسيخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي والإنساني والشبابي.