حاكم الشارقة يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بعيد الأضحى المبارك

المصدر: الشارقة - وام

هنأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

وأعرب سموه عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة السعيدة .. داعيا المولى عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو رئيس الدولة بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما هنأ صاحب السمو حاكم الشارقة - بهذه المناسبة - صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وقد بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي برقيات تهنئة بالمناسبة لعدد من قادة الدول العربية والإسلامية .. متمنيا لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من الرقي والتقدم وللأمتين العربية والإسلامية العزة والازدهار .

كما هنأ سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة - بهذه المناسبة - صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وعددا من قادة الدول العربية والإسلامية.