100 ألف مستفيد من مشروعات «خليفة الإنسانية» في العراق

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أن مشروعاتها التنموية والإغاثية في العراق، التي تأتي ضمن مبادرة «عام زايد»، وتزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، ركزت على أهالي المناطق المتضررة من تنظيم (داعش) الإرهابي، وذلك بتوفير احتياجاتهم، وتقدم الدعم الإنساني للعائلات المتضررة والفقيرة والأكثر حاجة، سواء تلك العائلات النازحة التي لاتزال قابعة في مخيمات النزوح أو التي عادت إلى مناطق سكناها الأصلية.

وذكرت المؤسسة أنها ركزت في حملتها أيضاً على الفئات الاجتماعية الأكثر حاجة في مثل هذه الظروف، لاسيما الأرامل والأيتام وذوي العوز، وبلغ عدد العائلات المستفيدة من المساعدات 21 ألفاً و739عائلة، بواقع 108 آلاف و956 شخصاً مستفيداً.