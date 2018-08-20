حمدان بن زايد يدعو إلى تضافر جهود إغاثة متضرّري فيضانات كيرلا

المصدر: أبوظبي - وام

دعا سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إلى ضرورة تضافر جميع الجهود في الدولة لتنسيق عمليات عاجلة لإغاثة متضرري فيضانات كيرلا، واحتواء آثارها المدمرة على سكانها.

ونوّه سموّه بما تحظى به العلاقات بين البلدين من دعم وعناية بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضح سموّه أن جهود اللجنة الوطنية تستهدف تقديم الإغاثة العاجلة لأهالي ولاية كيرلا، ودعم جهود الحكومة الهندية لمواجهة آثار الفيضانات، مؤكداً أن تلك الجهود تأتي تعزيزاً للقيم والمبادئ التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي وضع الأسس التي قام عليها صرح الإمارات الخيري والإنساني.

وأكد سموّه أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتشكيل لجنة وطنية عاجلة لإغاثة متضرري الفيضانات في ولاية كيرلا، برئاسة الهيئة، جاءت لتؤكد عمق العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والهند قيادةً وشعباً، وتجسد في الوقت نفسه نهج العطاء الإنساني الراسخ في دولة الإمارات.