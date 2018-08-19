"الإحسان الخيرية" تتبرع بـ 100 ألف درهم لمتضرري فيضانات كيرلا

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تبرعت جمعية الإحسان الخيرية بمبلغ 100 الف درهم لمتضرري فيضانات كيرلا وسيتم ايصال المبلغ عبر الهلال الاحمر الإماراتي .

وأكد الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي الرئيس التنفيذي، حرص جمعية الاحسان الخيرية على الإستجابة السريعة لقرارات رئيس الدولة ونائبه، معتبرا أنها ليست غريبة على أبناء الإمارات والمقيمين فيها، وتعكس الإيمان الكبير بدور الإمارات الإنساني والثقة التي يوليها أبناؤها بكافة جهودها الإنسانية.

وأكد أن الجمعية بدات حملة مكثفة للمساهمة وجمع التبرعات عبر نوافذها المعروفة.

كما اشاد الرئيس التنفيذي بجهود الدولة والقيادة الرشيدة في مسانده المحتاجين والمتضررين من الفيضانات في كيرلا داعيا أهل الخير والعطاء من أبناء الإمارات لدعم إخوانهم المتضررين عبر التواصل مع جمعية الإحسان الخيرية بعجمان وفرعها براس الخيمة .