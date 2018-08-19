«التربية» تبدأ توزيع الكتب المدرسية 26 أغسطس

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن طباعة 7.4 ملايين كتاب مدرسي للعام الدراسي لـ 766 ألفا و731 طالباً للعام الدراسي 2018- 2019، مشيرة إلى أنها ستبدأ توزيع الكتب في الـ26 من أغسطس الجاري.

جاء ذلك، خلال جولة وزير التربية والتعليم، المهندس حسين إبراهيم الحمادي، أمس، في الشركة المتحدة للطباعة في أبوظبي، اطلع خلالها على مراحل طباعة الكتب المدرسية.

واستمع الوزير خلال زيارته التفقدية، بحضور الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم في الوزارة حمد اليحيائي، إلى شرح مفصل حول مراحل خطوط الإنتاج التي تمر بها الكتب، ومستوى الإنجاز الجاري العمل به وفق الخطة المطروحة للطباعة، حيث قدم فريق عمل المطبعة شرحاً مفصلاً لخطة التوزيع المقررة لتسليم الكتب للمدارس العامة والخاصة في جميع أنحاء دولة الإمارات، والبالغ عددها 7.4 ملايين كتاب تمت طباعتها على مدار العام للمدارس، منها 2.2 مليون كتاب للمدارس الرسمية في إمارة أبوظبي، و2.4 مليون كتاب في دبي والمناطق الشمالية، مقابل 2.8 مليون كتاب للمدارس الخاصة، بمعدل ساعات عمل بلغ 12 ألفاً و870 ساعة لإنتاج جميع الكتب عن العام الدراسي.

وأكد الحمادي، في تصريحات صحافية على هامش الجولة، أن عدد كتب المناهج المدرسية المطبوعة يبلغ 460 كتاباً، بواقع 7.4 ملايين نسخة، سيتم توزيعها على 1182 مدرسة في أبوظبي ودبي والمناطق الشمالية، من بينها 573 مدرسة خاصة ودولية في الموعد المقرر، ويستفيد منها قرابة الـ 766 ألفاً و731 طالباً في مختلف إمارات الدولة، بواقع 149 ألفا و984 طالباً من أبوظبي، و156 ألفا و767 طالباً من دبي والإمارات الشمالية، و469 ألفا و 16 طالباً من المدارس الخاصة.

وقال: «تبدأ عملية توزيع الكتب المدرسية بتاريخ من 26 إلى 30 من الشهر الجاري وفق آلية توزيع وضعتها وزارة التربية والتعليم مع المطبعة لضمان توافر الكتب المدرسية قبيل بدء العام الدراسي في كل المدارس»، مؤكداً حرص الوزارة على توفير مقومات انطلاقة مثلى للعام الدراسي من خلال التأكد من الانتهاء من كل الاستعدادات قبل التحاق طلبتنا بمقاعد الدراسة.

وأشار الحمادي إلى أن كل عام دراسي يشهد تطويراً في محتوى مناهج المدرسة الإماراتية وفقاً لما تقتضيه مصلحة طلبتنا ورؤية وزارة التربية والتعليم المواكبة للمتغيرات المتسارعة في مجال العلوم والمعرفة، لافتاً إلى أن المناهج الدراسية لنموذج المدرسة الإماراتية التي سيتم تعميمها على مدارس الدولة كافة، بدءاً من العام الدراسي الجديد، تواكب تطلعات الدولة وخططها المستقبلية، في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وعلوم البرمجة والروبوت، ونتطلع من خلالها إلى تأهيل كوادرنا الوطنية ورفدها بأجود العلوم والمعارف والمهارات.

اطلع وزير التربية والتعليم، المهندس حسين إبراهيم الحمادي، أمس، على مراحل تنفيذ طباعة 7.4 ملايين كتاب مدرسي، للعام الدراسي الجديد 2018-2019، بمبنى الشركة المتحدة للطباعة في أبوظبي، واستمع خلال زيارته التفقدية، لشرح مفصّل حول مراحل خطوط الإنتاج التي تمر بها الكتب، ومستوى الإنجاز الجاري العمل به، وفق الخطة المطروحة للطباعة، وصرّح بأن الوزارة انتهت من طباعة الكتب المدرسية لنحو 766 ألفاً و731 طالباً للعام الدراسي 2018-2019.

640 كتاباً إلكترونياً

قال وزير التربية والتعليم، المهندس حسين إبراهيم الحمادي، إن الوزارة راعت عند طباعة الكتب معايير صحية عدة، من بينها حجم الكتاب ووزنه، ومدى مناسبته لكل مرحلة عمرية، كما أولت اهتماماً بالغاً في إتاحة مناهجها بشكل رقمي للطلبة والمعلمين، حيث وفرت الوزارة 640 كتاباً إلكترونياً متاحاً للطلبة العام الدراسي المقبل، موزعة ما بين مناهج وكتب إثرائية.

وتعاونت الوزارة بشكل وثيق مع شركة المتحدة للطباعة والنشر على مدى أكثر من عقد، حيث تعتبر شريكاً استراتيجياً بفضل ما تقدمه من خدمات وحلول لتزويد المدارس التابعة للوزارة بأفضل الخدمات الممكنة.

حسين الحمادي:

«محتوى مناهج المدرسة الإماراتية يشهد تطوراً كل عام وفقاً لما تقتضيه مصلحة الطلبة».