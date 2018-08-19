المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

أدنوك

اشتكى متعامل من إهمال أحد الفنيين العاملين بمحطة بترول أدنوك في مدينة بني ياس بأبوظبي، إذ قام بتغيير زيت المحرك لسيارته، من دون أن يُحكِم ربط البراغي الخاصة بالواقي البلاستيكي أسفل مركبته، ما نتج عن ذلك بعض الأضرار.

سباق

تسبب تسابق ثلاث سيارات نقل ركّاب، على طريق أبوظبي - دبي في شارع الشيخ زايد، من دون الالتزام بالمسار ولا السرعة القانونية، في إثارة رعب بقية السائقين الذين طالبوا بتشديد الرقابة على مثل هؤلاء.

مستشفى

دخلت قارئة إلى «طوارئ» أحد المستشفيات في دبي بعدما شعرت بإعياء شديد، لكن قبل أن يتم فحصها فوجئت بموظف الاستقبال يطلب منها تخليص وطباعة بعض الأوراق من مكتب مجاور له، رغم أن حالتها كانت لا تسمح بذلك.

فنادق

طالب قراء بإلزام مواقع حجز الفنادق بعرض الأسعار الحقيقية للغرف، مؤكداً أنه قام بحجز غرفة في أحد الفنادق وفق السعر المعروض على الموقع، لكنه حين توجّه للفندق فوجئ بزيادة تفوق 30 درهماً، وبسؤال موظف الاستقبال أبلغه بأن المواقع تعرض الأسعار من دون الضرائب والرسوم الأخرى.

أمانة

نوّه أحد المرضى المقيمين في مستشفى دبي بأمانة موظفي الكافتيريا، لافتاً إلى أنه نسي حافظة نقوده ومتعلقاته الشخصية بعد تناوله وجبة غداء، وانصرف إلى غرفته من دون علمه بفقدان أمواله، ثم فوجئ صباح اليوم الثاني باتصال من مسؤول بالكافتيريا يبلغه بأنهم عثروا على حافظته فتوجه إليهم واستلمها.

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