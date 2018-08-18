المصدر: دبي-الامارات اليوم.

بيئة

طالب سكان في الشارقة شركة «بيئة» المختصة بإدارة النفايات، بمساعدة السكان على إنزال الأثاث المراد التخلص منه من شققهم إلى الطابق الأرضي، وعدم اشتراطها عليهم إنزاله بأنفسهم.

قصابون

طالب مراجعون لأسواق الأغنام والماشية الجهات الرقابة بتكثيف حملاتها الرقابية لمكافحة القصابين غير المرخصين، المنتشرين حولها، خصوصاً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

بلدية

اقترح قارئ على بلدية الشارقة إعادة النظر في المخالفات التي يتم فرضها على السيارات بداعي إهمالها في المواقف، والطلب من الجهات المعنية تواريخ دخول وخروج أصحابها من الدولة، وذلك مراعاة للمسافرين في إجازات سنوية.

بناء

اشتكى سكان في منطقة القليعة بالشارقة من قيام العاملين في بناية مجاورة، قيد الإنشاء، باقتطاع جزء كبير من الشارع الرئيس، ما ضّيق مساحة المرور على السيارات.

مواقف

طالب قراء، يسكنون في منطقة بوابة الخيل، بإعادة النظر في تسعيرة مواقف المركبات التي تصل إلى أربعة دراهم للساعة الوحدة، و2500 درهم سنوياً، وذلك في ظل عدم وجود مواقف مخصصة لهم ضمن المباني التي يسكنون فيها.

صيانة

طالب متعاملون بوضع معايير محددة لضبط أسعار خدمات صيانة المركبات في الوكالات، لافتين إلى أنهم ملزمون بها حتى لا تسقط هذه الوكالات الضمان عن مركباتهم.

تسعيرة

لجأت وكالات سفر إلى زيادة تسعيرة العروض السياحية التي طرحتها قبل فترة، وذلك بعد الإعلان رسمياً عن العطلة الطويلة لعيد الأضحى في ظل ارتفاع معدلات الإقبال عليها.

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