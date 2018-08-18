«الهوية والجنسية» تستأنف استقبال مخالفي الإقامة بعد العيد

المصدر: أبوظبي ــ وام

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن المراكز التي أنشأتها على مستوى الدولة لاستقبال مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، الراغبين في الاستفادة من مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك»، ستغلق أبوابها طيلة أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك اعتباراً من الأحد الموافق 19 أغسطس، وستستأنف استقبال المخالفين اعتباراً من صباح الأحد الموافق 26 من أغسطس الجاري.

وستقدم مراكز سعادة المتعاملين، التابعة للهيئة على مستوى الدولة، ضمن إدارتي الجنسيّة وشؤون الأجانب والمنافذ، خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، من يوم الأحد الموافق 19 أغسطس إلى الخميس 23 من الشهر ذاته، حيث تستقبل المتعاملين وأفراد الجمهور من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، في حين ستغلق أبوابها يومي الجمعة والسبت.

وأعلنت الهيئة إغلاق مراكزها لسعادة المتعاملين التي تقدّم خدماتها المتعلقة ببطاقة الهوية طيلة أيام عطلة العيد، وستعود إلى العمل بساعات دوامها المعتاد اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 26 أغسطس، مشيرة إلى أنه بإمكان متعامليها الراغبين في التقدّم لخدماتها المتعلقة بالتسجيل في نظام السجلّ السكاني وإصدار بطاقة الهوية أو تجديدها أو استبدالها، التقدم من خلال القنوات الأخرى، وفي مقدّمتها الاستمارة الإلكترونيّة (استمارتي)، التي يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال موقع الهيئة على الإنترنت، وكذا من خلال تطبيقها الذكيّ للأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة، لافتة إلى أنّ مركز الاتصال التابع لها سيواصل تقديم خدماته والردّ على أسئلة المتعاملين واستقبال ملاحظاتهم على مدار الساعة، من خلال الرقم (600530003).

إغلاق مراكز تقدّم خدمات بطاقة الهوية طيلة أيام عطلة العيد.